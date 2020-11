Covid, nuova ordinanza in Alto Adige zona rossa: giro di vite da sabato

Ansa

Stop alle lezioni in presenza per le scuole di ogni ordine e grado, stop ai cantieri salvo pochi casi, sospesa la ristorazione per la fornitura di pasti alle maestranze, gli operai, i lavoratori. Sono alcune delle misure anti-Covid contenute in una nuova ordinanza valida per la Provincia di Bolzano, già in zona rossa. Si tratta di un vero e proprio lockdown, che entrerà in vigore da sabato.