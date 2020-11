Covid, in Alto Adige "al pronto soccorso solo se in pericolo di vita"

ansa

"Vi preghiamo di recarvi in pronto soccorso solo in caso di reale emergenza". E' l'appello dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige per far fronte all'emergenza coronavirus. "Al pronto soccorso il personale specialistico si prende cura di persone in pericolo di vita come pazienti con forti emorragie, ossa rotte, dolori al petto o infarti. Molte persone potrebbero invece essere curate in modo più adeguato altrove", ribadisce l'Azienda sanitaria.