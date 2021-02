Covid, in Alto Adige 5 Comuni entreranno in zona rossa fino al 7 marzo

Ansa

L'Alto Adige adotta misure ancora più rigide per il contenimento dei casi Covid, in particolare della variante sudafricana, accertata in diversi comuni, tra cui 5 che entrano in lockdown. La zona rossa è stata istituita per i Comuni di Malles Venosta, Lana, San Martino in Passiria, Caines e San Leonardo in Passiria dal 24 febbraio al 7 marzo, con il divieto assoluto di movimento interno ai Comuni.