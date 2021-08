Covid, focolaio in un ospedale trentino: chiuso il reparto di medicina

ansa

Un infermiere, due operatori sociosanitari e quattro pazienti del reparto di medicina dell'ospedale di Tione, in Trentino, sono risultati positivi al Covid. Il reparto è stato chiuso ai visitatori esterni ed è stata avviata una sanificazione specifica degli ambienti. Nell'attesa dei risultati dei tamponi, non saranno accettati pazienti da altre strutture. I primi soggetti ricoverati risultati positivi non erano stati vaccinati.