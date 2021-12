Covid, Alto Adige lunedì in giallo: eccetto FVG resto Italia bianca

Ansa

Da Lunedì 6 dicembre l'Alto Adige passa "in giallo". Secondo quanto si apprende è, infatti, in arrivo una ordinanza del ministero della Salute per il cambio di fascia. L'Alto Adige si va ad aggiungere al Friuli Venezia Giulia, l'unica altra Regione ad aver cambiato colore la scorsa settimana. Il resto d'Italia resta ancora nella fascia bianca.