Covid Alto Adige, Kompatscher: "Qui molti no-vax, vanno convinti"

ansa

Il presidente del Trentino-Alto Adige, Arno Kompatscher fa il punto sulla campagna vaccinale nella sua regione, maglia nera d'Italia. "In Alto Adige le posizioni dei no vax sono molto radicate, si sente l'influenza dell'area germanica - dice in un'intervista - e perciò adesso convincere gli incerti è una battaglia culturale".