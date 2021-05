Covid, Alto Adige: da giovedì vaccini per tutte le fasce di età

Ansa

Da giovedì l'Alto Adige apre le vaccinazioni a tutte le fasce d'età, dai 18 anni in su. Tra le altre iniziative sarà organizzata una serie di "serate vax" con Astrazeneca in tutta la provincia di Bolzano. Come spiega il direttore dell'Azienda sanitaria, Florian Zerzer, "si tratta di un progetto che in caso di successo potrà essere replicato". Con l'iniziativa serale l'Asl vuole avvicinare le persone che "lavorano di giorno e non si possono liberare".