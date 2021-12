Costringevano i figli a pregare, 5 arresti in Alto Adige

ansa

Cinque donne sono state arrestate in Val Aurina, in Alto Adige, perché avrebbero costretto i propri figli a pregare e a non andare a scuola. Tutte facevano parte di una setta svizzera denominata "Neu Christen", nuovi cristiani. La setta si richiama a Nikolaus Schneider, che si definisce "Schwert Bischof", che in tedesco vuol dire "vescovo della spada".