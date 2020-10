Coronavirus, in Alto Adige nuova stretta "oltre l'ultimo Dpcm"

ansa

L'Alto Adige, che negli ultimi giorni ha seguito una linea più morbida per ristoranti e cinema, da sabato applicherà un giro di vite, per limitare la diffusione del coronavirus, che andrà "oltre l'ultimo Dpcm". Lo ha annunciato il governatore Arno Kompatscher. "Non ritiro l'ordinanza, ma alla luce dell'andamento epidemiologico la situazione è superata. Ci muoviamo in linea con la Germania e l'Austria", ha detto.