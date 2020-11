Coronavirus, dopo lo screening Alto Adige revoca il lockdown totale

Ansa

Al termine dello screening di massa, l'Alto Adige ha revocato il lockdown totale che prevedeva restrizioni maggiori rispetto alle misure previste per le zone rosse. "Lunedì 30 novembre riaprono i negozi, i mercati, come anche i parrucchieri ed estetisti. Riprende la didattica in presenza per la prima media", ha annunciato il governatore Arno Kompatscher. E il 4 dicembre apriranno tutte le scuole, i bar e i ristoranti.