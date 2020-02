Coronavirus, 3 casi positivi in Trentino: sono turisti lombardi

Tre casi di coronavirus sono stati accertati anche in Trentino. Lo ha reso noto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, spiegando che si tratta di una famiglia lombarda arrivata venerdì per una vacanza e proveniente da una delle zone focolaio del virus. La famiglia, i cui componenti hanno accusato febbre tra i 37 e i 38 gradi e per cui è stato predisposto il trasferimento in un ospedale lombardo, è risultata positiva al virus.