"Cielo mio marito" a Bolzano, l'amante in fuga nudo per le strade della città

Stava correndo nudo per le strade di Bolzano dopo essere stato sorpreso, in casa dell'amante, dal marito di lei. E così quella situazione da film di "Cielo mio marito", la nota commedia di Garinei e Giovannini, è diventata realtà in pieno giorno. L'uomo infatti, per evitare conseguenze peggiori, era riuscito a dileguarsi ma non aveva avuto il tempo di mettersi addosso qualcosa. E i passanti lo hanno visto mentre correva senza indumenti per le strade. Terrorizzato, si è infilato in un negozio e ha chiesto aiuto ai gestori, che hanno chiamato i carabinieri.