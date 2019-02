Caos neve in Alto Adige, chiuse Autobrennero e strade statali

"Mia moglie e i miei due figli sono rimasti fermi 12 ore, chiusi in auto, senza alcuna assistenza, sull'autostrada del Brennero, a una ventina di chilometri dal valico. E' una vergogna". A Tgcom24 lo sfogo di Riccardo Del Bene, l'infermiere pesarese che vive a Garmisch, in Germania, e che per primo ha lanciato l'allarme sui media. "Attendevo la mia famiglia qui in Germania, dove vivo. Ma sono arrivati solo alle 11, venti ore in auto per percorrere una distanza di sei ore", sottolinea al telefono a Tgcom24 Del Bene. "L'incubo per fortuna è finito: mia moglie e i miei due ragazzi di 15 e 12 anni sono provati, sfiniti", aggiunge. "Erano partiti da Pesaro alle 15 del 1° febbraio e sarebbero dovuti arrivare dopo sei ore, come al solito. Non è mai successa una cosa del genere, pur viaggiando spesso. E poi è inconcepibile che siano rimasti bloccati in auto per così tante ore per una nevicata sul Brennero. Sono infuriato". Come gli altri automobilisti la famiglia Del Bene è rimasta chiusa nella propria vettura senza viveri, acqua, coperte e assistenza. "Alle 20:48 del 1° febbraio sono rimasti bloccati in coda sotto la neve. Abbiamo chiamato tutti i numeri di emergenza, ma non hanno visto anima viva, né lampeggianti blu, né gialli. Dovevano morire in auto?", è l'amara conclusione.