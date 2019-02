Caos neve Brennero: riaperto un tratto dell'A22, tir ancora bloccati sulla strada

Alcuni passeggeri si sono trovati imprigionati per oltre 12 ore, per questo il Codacons ha annunciato un esposto alla procura. "Chiediamo un'indagine per interruzione di pubblico servizio e blocco stradale", ma anche di "identificare e indagare tutti i conducenti di Tir e auto entrati in autostrada senza il necessario equipaggiamento".



Anche una per i dirigenti dell'A22 la causa del caos è stato il mancato rispetto delle regole, ovvero il mancato uso delle gomme antineve o delle catene. "La situazione è stata causata da numerosi mezzi pesanti non attrezzati - si legge in una nota dell'autostrada - che sono scivolati e si sono messi di traverso". Un'affermazione ribadita a sera dall'Autobrennero, che però ha indicato anche un'altra serie di fattori. "Purtroppo - ha chiarito la società - il divieto di transito istituito dalle Autorità austriache porta ogni venerdì a un aumento del traffico pesante, per passare il confine prima delle 22 ed evitare una lunga sosta nel fine settimana. In concomitanza, numerosi motociclisti si sono avventurati sulla carreggiata nord, nonostante la nevicata, per raggiungere un noto motoraduno che si tiene ogni anno in Baviera. La velocità ridotta e le numerose cadute hanno obbligato i mezzi pesanti a frequenti fermate e invasioni di corsia di sorpasso a loro vietata, con la conseguente difficoltà nel ripartire in salita".