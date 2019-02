Caos A22: obbligo gomme da neve, regole non rispettate

E' stato in massima parte il "mancato rispetto delle regole" a provocare "i pesanti disagi alla circolazione nelle ultime 24 ore in prossimità del valico del Brennero". E' quanto si legge in una nota dell'autostrada A22, dove da ore le auto viaggiano incolonnate e dove un tratto è stato chiuso al traffico dopo le forti nevicate. La nota ricorda "l'obbligo vigente lungo tutta la A22 di montare pneumatici invernali o avere a bordo le catene da neve".