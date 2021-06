Cade in un crepaccio sulla Marmolada, morta escursionista

ansa

Una giovane escursionista di nazionalità romena è morta in un incidente sul ghiacciaio della Marmolada, in Trentino, a una quota di circa 3.100 metri sotto le roccette di Punta Penia. La ragazza è precipitata in un crepaccio per oltre 30 metri, insieme a un compagno di escursione. Sono stati gli altri membri del gruppo a dare l'allarme. L'uomo è stato recuperato in vita e trasferito in ospedale, per la donna invece non c'è stato nulla da fare.