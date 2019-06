Bolzano, bimbo di 3 anni finisce in macchinario stalla: grave

Un bambino di tre anni è finito nel macchinario di una stalla a Campo di Trens (Bolzano) ed è ora ricoverato in gravi condizioni in una clinica specializzata in Germania. Il piccolo è rimasto incastrato nel verricello mentre i genitori erano al lavoro. Appena se ne sono accorti, hanno fermato il macchinario e hanno liberato il bimbo, che è stato soccorso inizialmente all'ospedale di Vipiteno e poi trasferito in elicottero a Murnau.