Attacco Strasburgo, funerali in Duomo a Trento per Antonio Megalizzi

Saranno celebrati in Duomo dal vescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, i funerali di Antonio Megalizzi, il giovane reporter ucciso nell'attentato di Strasburgo. L'autopsia è stata fissata per lunedì e non per domani, come invece ipotizzato in un primo momento. A Strasburgo restano per il momento la mamma Annamaria e la fidanzata Luana Moresco. A questo punto i funerali potrebbero essere fissati per mercoledì oppure giovedì.