Alto Adige, Kompatscher: test Covid di massa per Natale abbastanza sereno

Lo screening di massa con tamponi rapidi, che sarà effettuato dal 20 al 22 novembre su 350mila altoatesini, "è la svolta per uscire dalla zona rossa e per un Natale abbastanza sereno". Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher ribadendo che "più cittadini partecipano, più grande sarà il successo". Chi risulterà positivo sarà posto in quarantena per dieci giorni.