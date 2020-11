Alto Adige, Kompatscher: "Per tre settimane si chiude"

Ansa

Visto l'alto numero dei contagi da coronavirus, l'Alto Adige ha deciso un nuovo lockdown di tre settimane. Lo ha annunciato il presidente Arno Kompatscher. La circolazione sarà vietata dalle 20 alle 5 del mattino. Saranno chiusi bar, ristoranti, pasticcerie e negozi. Aperti alimentari, farmacie ed edicole. Gli albergi saranno chiusi per i turisti, ma possono essere usati per pernottamenti per motivi di lavoro. Dad per superiori e l'Università.