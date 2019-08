Trenta: "Firmo divieto ingresso Mare Jonio ma tutelare i minori"

Il ministro della difesa, Elisabetta Trenta, ha firmato il decreto di divieto d'ingresso in Italia per la Mare Jonio inviatogli dal collega Matteo Salvini, ma puntualizza che sulla nave "sarebbero imbarcati anche naufraghi minorenni e donne incinte, si ravvisa l'esigenza - contestualmente al presente atto - di porre in essere forme di assistenza delle persone maggiormente bisognevoli". La Trenta mette quindi la Marina a disposizione.