Treno deragliato Pioltello, indagato ex direttore Sicurezza ferrovie

Spunta un nuovo indagato nell'inchiesta sull'incidente ferroviario di Pioltello (Milano), dove il 25 gennaio 2018 morirono tre persone e altre 50 rimasero ferite. Si tratta di Amedeo Gargiulo, all'epoca direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Tra gli indagati per il disastro ferroviario colposo e altri reati c'è anche il suo vice di allora, Secondo la Procura l'Agenzia non avrebbe effettuato alcun controllo sulla tratta.