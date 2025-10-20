Treni, martedì 21 ottobre sciopero di 24 ore del personale per la manutenzione: possibili disagi

L’iniziativa è stata proclamata dalle sigle sindacali COBAS Lavoro Privato, Coordinamento Ferrovieri e Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione RFI. I lavoratori interessati operano dietro le quinte per garantire il funzionamento di binari, segnali e stazioni: un ruolo cruciale per la sicurezza e la regolarità del servizio ferroviario. Dal momento che lo sciopero riguarda esclusivamente il personale di manutenzione, non sono previsti blocchi diretti alla circolazione dei treni. Macchinisti e capitreno di Trenitalia e Trenord, infatti, non rientrano tra i lavoratori coinvolti. Non sono esclusi, comunque, ritardi o rallentamenti per pendolari e viaggiatori.