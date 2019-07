Treni, Italia spaccata: tre diversi roghi dolosi mandano in tilt la circolazione ferroviaria da Milano a Roma

Treni, tre roghi dolosi alla stazione di Rovezzano: ritardi e disagi Ansa 1 di 15 Tgcom24 2 di 15 Tgcom24 3 di 15 Ansa 4 di 15 Ansa 5 di 15 Ansa 6 di 15 Ansa 7 di 15 Ansa 8 di 15 Ansa 9 di 15 Ansa 10 di 15 Ansa 11 di 15 Ansa 12 di 15 Ansa 13 di 15 Ansa 14 di 15 Ansa 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

A "fare le spese" della sospensione della circolazione sia i convogli provenienti da Nord (Milano e Bologna), sia quelli da Sud (Napoli), per i quali si registrano pesanti ritardi. Il blocco della circolazione dei treni ha causato non pochi disagi ai passeggeri in partenza alla stazione Centrale di Milano ma anche alla stazione Termini di Roma. Lunghe code si sono create nell'area dei binari, dove si trovano i banchi informazioni di Italo e Frecciarossa nello scalo meneghino: sono stati segnalati ritardi fino a 4 ore, come per il treno 9975 Italo da Milano a Roma Termini delle 8:15; è di tre ore il ritardo del Frecciarossa 9509 per Napoli centrale delle 7:20. Caos nella Capitale dove i ritardi hanno toccato i 180 minuti, ma ora la situazione starebbe migliorando.



L'incendio, che è avvenuto all'altezza della stazione di Rovezzano, è di natura dolosa. Lo comunica Rete ferroviaria italiana secondo cui "dai primi accertamenti, il principio del rogo agli impianti che gestiscono la circolazione dei treni è stato causato da un atto doloso a opera di ignoti".