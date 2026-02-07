Treni: incendio vicino ai binari a Pesaro, circolazione rallentata
Salvini: "A Bologna un attentato, qualcuno vuole male all'Italia nel giorno delle Olimpiadi"
© Ansa
È ancora fortemente rallentata la circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Ancona. Questa mattina intorno alle 7 si è verificato un incendio che ha interessato una cabina elettrica vicino ai binari nei pressi della stazione di Pesaro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme e la Polizia che avviato le indagini sull'accaduto, con la Scientifica che ha eseguito i rilievi. Da accertare se si sia trattato di un'azione dolosa. Al momento, informa Trenitalia, i treni Alta Velocità e Regionali possono registrare ritardi fino a 90 minuti.
"Mi spiace che mentre io sia qui a Bormio e va tutto bene, leggo notizie da Bologna dove c'è stato un attentato sulla linea ferroviaria che sta rallentando tutto - ha detto il ministro di Trasporti Salvini - "Un atto di delinquenza. Se si confermasse che l'interruzione su alta velocità è figlia di un attentato premeditato, nel primo giorno delle Olimpiadi, diciamo che qualcuno vuol male all'Italia".