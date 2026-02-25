Lavori alla stazione di Bari Centrale, cancellazioni e ritardi di Frecce e regionali

Da marzo, è però l'annuncio ufficiale di Trenitalia, tornano a circolare due Frecce che correranno sui binari che dalla Puglia portano a Roma e due Intercity che collegheranno Bari e Napoli. In particolare, come si legge in una nota, dal primo marzo riparte la Freccia Roma Termini-Lecce con fermate intermedie a Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Bari Centrale e Brindisi. Dal 2 marzo, invece, riparte la Freccia Lecce-Roma Termini con le stesse fermate intermedie.