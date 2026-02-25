Lavori alla stazione di Bari Centrale, cancellazioni e ritardi di Frecce e regionali
Cantiere aperto dal 5 all'8 marzo per l'installazione del nuovo Apparato Centrale Computerizzato (Acc) per la gestione della circolazione ferroviaria e il completamento del raddoppio della linea per Taranto
© Ansa
Viaggiatori e pendolari pugliesi, e non solo, in subbuglio per gli annunciati lavori che interesseranno dal 5 all'8 marzo la stazione di Bari Centrale. Il cantiere verrà aperto per l'installazione sui binari dello scalo pugliese del nuovo Apparato Centrale Computerizzato (Acc) per la gestione della circolazione ferroviaria e il completamento del raddoppio della linea per Taranto. Come riferisce La Gazzetta del Mezzogiorno, Frecce, Intercity e regionali salteranno la fermata.
I lavori a Bari Centrale
Dal 5 all'8 marzo La Gazzetta del Mezzogiorno annuncia una sorta di "rivoluzione" sulle linee Bari-Lecce, Bari-Foggia, Bari-Taranto e Bari-Bitritto. "Chi deve recarsi a Bari - si legge - in treno, o partire da Bari in treno, potrebbe infatti dover scegliere un'altra stazione anche utilizzando i bus sostitutivi con arrivi e partenze al terminal bus di FS Park". L'uso dei bus navetta potrebbe comportare "un aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale".
Per esempio, le Frecce che collegano Roma alla Puglia, bypassando la fermata di Bari Centrale, potrebbero registrare allungamento dei tempi di viaggio fino a 60 minuti. Lungo la linea Adriatica, invece, le Frecce in quei giorni di cantiere alcune Frecce saranno limitate a Barletta/Foggia/Ancona/Pesaro, "con soppressione della tratta in direzione sud. Altre saranno soppresse interamente; due coppie di Frecce proseguiranno su Lecce via Taranto-Brindisi, bypassando la fermata di Bari Centrale con allungamento dei tempi di viaggio fino a 60 minuti". Disagi anche per chi viaggerà sugli Intercity e sui regionali.
Da marzo più treni dalla Puglia a Roma e tra Bari e Napoli
Da marzo, è però l'annuncio ufficiale di Trenitalia, tornano a circolare due Frecce che correranno sui binari che dalla Puglia portano a Roma e due Intercity che collegheranno Bari e Napoli. In particolare, come si legge in una nota, dal primo marzo riparte la Freccia Roma Termini-Lecce con fermate intermedie a Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Bari Centrale e Brindisi. Dal 2 marzo, invece, riparte la Freccia Lecce-Roma Termini con le stesse fermate intermedie.
Sempre dal primo marzo riparte al mattino l'Intercity Bari Centrale-Napoli Centrale con fermate intermedie a Barletta, Foggia, Benevento, Caserta e Aversa. Nel pomeriggio parte l'Intercity Napoli Centrale-Bari Centrale con fermate intermedie ad Aversa, Caserta, Benevento, Foggia e Barletta.