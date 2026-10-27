Tremano le case in Val Seriana, per gli abitanti la causa sarebbe la riapertura del corso del fiume Serio

I fatti sono probabilmente riconducibili alla piena del fiume Serio come ha spiegato il primo cittadino. "È il sospettato principale - ha dichiarato la sindaca - abbiamo avuto questi lavori, durati parecchio tempo, per ricostruire una traversa che rallenta il corso del fiume".

E proprio in concomitanza con la fine dei lavori sarebbero iniziati i tremori anomali all'interno delle abitazioni. "Dopo la fine dell'intervento, è arrivata la pioggia importante e quindi la prima piena", ha detto il primo cittadino che ha anche parlato all'inviata di "Mattino Cinque" della decisione di posizionare strumenti per rilevare dati più certi.

Gli abitanti, in allerta per l'inspiegabilità delle vibrazioni, si sono rivolti ai vigili del fuoco. "Una vibrazione molto insistente per cui preoccupante, ho chiamato i vigili del fuoco per capire se era un qualcosa legato solo alla mia abitazione", le parole di Silvia, abitante della zona.