Tredicenne adescata sul web, la polizia denuncia cinque uomini

Intrattenevano via web dialoghi a sfondo sessuale con una tredicenne, condividendo foto e video sessualmente espliciti. Cinque uomini, residenti a Vercelli, Bologna, Bari e due in Sicilia, sono stati denunciati dalla polizia per produzione di materiale pedopornografico e adescamento di minori. Le loro abitazioni sono state perquisite ed è stato sequestrato materiale ritenuto interessante dagli inquirenti. L'indagine, condotta dalla Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Mantova, è partita dalla denuncia dei genitori della tredicenne, preoccupati dal comportamento della figlia che trascorreva molto tempo chiusa nella sua stanza a consultare lo smartphone. L'attività degli specialisti della polizia postale ha fatto emergere l'esistenza di diverse conversazioni su piattaforme di messaggistica istantanea con adulti e numerose immagini e video intimi della minorenne.