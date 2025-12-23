Logo Tgcom24
Cronaca
In seguito alla denuncia dei genitori della ragazza

Tredicenne adescata sul web, la polizia denuncia cinque uomini

23 Dic 2025 - 16:43
© Polizia

© Polizia

Intrattenevano via web dialoghi a sfondo sessuale con una tredicenne, condividendo foto e video sessualmente espliciti. Cinque uomini, residenti a Vercelli, Bologna, Bari e due in Sicilia, sono stati denunciati dalla polizia per produzione di materiale pedopornografico e adescamento di minori. Le loro abitazioni sono state perquisite ed è stato sequestrato materiale ritenuto interessante dagli inquirenti. L'indagine, condotta dalla Sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Mantova, è partita dalla denuncia dei genitori della tredicenne, preoccupati dal comportamento della figlia che trascorreva molto tempo chiusa nella sua stanza a consultare lo smartphone. L'attività degli specialisti della polizia postale ha fatto emergere l'esistenza di diverse conversazioni su piattaforme di messaggistica istantanea con adulti e numerose immagini e video intimi della minorenne. 