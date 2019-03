Travolto da auto del padre, gravissimo bimbo di 9 anni in Valtellina

E' in gravi condizioni un bambino di Milano schiacciato sotto l'auto del padre. Il drammatico incidente è avvenuto nella località sciistica di Aprica (Sondrio). L'uomo, al volante della vettura e con il figlio di 9 anni a bordo, ha raggiunto una via del centro e ha lasciato il bambino solo in auto. La vettura si è messa in moto. Il bambino ha cercato di scendere dalla macchina in movimento riportando diversi traumi.