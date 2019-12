Tratta e schiavitù, sgominati clan della mafia nigeriana: decine di arresti

La polizia ha condotto una vasta operazione internazionale contro due organizzazioni mafiose di matrice nigeriana. Le accuse sono di associazione a delinquere, tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù, estorsione, rapina, lesioni, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. Decine di arresti e perquisizioni sono stati eseguiti, oltre che in diverse regioni italiane, anche in Olanda, Francia, Germania e Malta.