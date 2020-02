Trasporto, proclamate 24 ore di sciopero aerei per il 25 febbraio

Uiltrasporti, Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl Ta hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore del trasporto aereo per la giornata di martedì 25 febbraio. Lo annunciano le sigle sindacali in una nota. La mobilitazione è stata proclamata per lo stato di crisi in cui versa l'intero settore e per sollecitare governo e imprese a rispondere alle soluzioni individuate e proposte dal sindacato per uscire dalla crisi.