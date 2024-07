Trasporto dei bambini in auto, quali sono le regole da seguire?

Il disegno di legge del nuovo Codice della strada presentato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, sinora approvato solamente dalla Camera, prevede sanzioni più aspre per chi non rispetta le regole di sicurezza per il trasporto dei bambini. L’introduzione del nuovo articolo 128-ter prevede la sospensione della patente di guida nel caso in cui al momento dell’accertamento del mancato rispetto delle regole di sicurezza per il trasporto di bambini risulti che il punteggio della patente del guidatore è inferiore a venti punti.