Trasporti, esodo e sciopero: bollino rosso su autostrade italiane

Esodo e sciopero dei lavoratori delle concessionarie autostradali: è questo il mix che attende chi si mette in viaggio in queste ore in Italia. Il bollettino di Viabilità Italia di Anas parla di "domenica da bollino rosso sulle strade principali". "Come da previsione - si legge in una nota -, il traffico è sostenuto in uscita dalle grandi città del nord già dalla mattina, con rallentamenti più significativi sull'A1 e sulla A14 verso sud".