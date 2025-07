Trasferita in Germania l'orsa JJ4, uccise nel 2023 un escursionista in Trentino

L'orsa JJ4, che aggredì e uccise nell'aprile del 2023 un escursionista, Andrea Papi, nei boschi della valle di Sole, è stata prelevata dal Centro faunistico del Casteller (Trento) per andare in Germania, dove sarà accolta nel Parco alternativo per orsi e lupi della Foresta Nera. La Fondazione tedesca si è assunta totalmente gli oneri tecnici ed economici del trasferimento. È quanto fa sapere l'assessore della provincia autonoma di Trento alle foreste con delega ai grandi carnivori, Roberto Failoni, che ha avvisato la famiglia della vittima.