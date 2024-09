Trascinata dalle onde, turista 62enne annega in Sud Sardegna

Una turista di 62 anni, di origini filippine e residente in Irlanda, è morta annegata nel mare di Arbus, nel Sud Sardegna. La donna era in spiaggia con il marito, in località Porto Maga. Non si sa se abbia fatto il bagno nonostante le condizioni marine avverse, oppure se si sia avvicinata al bagnasciuga: all'improvviso la corrente ha trascinato la donna al largo. la 62enne non è riuscita a resistere alla forza delle onde, molto alte. Un sommozzatore si è calato dal mezzo aereo e ha recuperato il corpo.