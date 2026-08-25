Il trapper Tony Boy esce dal carcere e va ai domiciliari | Al gip: "Tenevo la pistola per difendermi"

"L'arma - aveva detto il difensore - era detenuta con finalità di autodifesa, perché aveva subito un furto in casa che aveva denunciato e in risposta aveva deciso di procurarsi quella pistola. Lui ha fornito indicazioni su come si sia procurato quell'arma". Il tema della diretta social durante la perquisizione, invece, aveva chiarito il difensore, "non è stato affrontato nell'interrogatorio perché non rientra nei fatti" contestati come imputazioni nella richiesta di custodia in carcere del pm. Per quel fatto il trapper è indagato a piede libero per trattamento illecito di dati.