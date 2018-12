Trapani,sassaiola contro banda della città: 3 feriti,due sono minori

Un uomo e due minorenni sono rimasti feriti, in maniera non grave, a Trapani per il lancio di sassi contro la banda Città di Trapani che si stava esibendo nel rione Fontanelle Sud. "Non esistono motivazioni che possano giustificare un simile atto di vergognosa violenza", ha commentato il sindaco Giacomo Tranchida. "Non si può restare inermi dinnanzi ad un atto così vile, barbaro e vigliacco", ha aggiunto.