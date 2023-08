Alcamo (Trapani), ripara condizionatore e cade dal balcone: morto 50enne

Ad Alcamo (Trapani), un uomo è morto cadendo dal balcone del terzo piano mentre stava riparando il condizionatore.

La vittima, Aldo Ferrara, aveva 50 anni. L'incidente è avvenuto in via Madonna del Riposo, dove l'uomo abitava con la moglie e il figlio di dodici anni. Il 50enne ha perso l'equilibrio ed è scivolato mentre si trovava sulla scala appoggiata al muro. Per non precipitare, si è aggrappato alla ringhiera ma pochi istanti dopo è caduto sull'asfalto. Il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che accertare il decesso.