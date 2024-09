Trapani, la guardia costiera mette in stato di fermo la nave Mare Jonio

In Sicilia la guardia costiera ha sottoposto a fermo amministrativo la nave Mare Jonio, che si trova al porto di Trapani, in seguito a un'ispezione di dieci ore. "Abbiamo un ordine del ministero dei Trasporti: sbarcare immediatamente i mezzi di soccorso", ha detto il capo missione della ong Mediterranea Saving Human, Luca Casarini, annunciando il provvedimento. Se l'ordine non fosse rispettato, si potrebbe arrivare alla "perdita dell'idoneità di navigazione", specifica la ong. La nave si stava preparando a una nuova missione nel Mediterraneo prima di avere notificate tre ispezioni a bordo e una quarta "occasionale" con ufficiali mandati appositamente da Roma. Casarini sottolinea che è la prima volta nella storia del mare che "a una nave viene intimato di sbarcare i mezzi di soccorso, piuttosto che imbarcarli".