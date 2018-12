Tragedia nel Pavese, 12enne cade dal balcone e muore: era sola in casa

Una ragazzina di 12 anni è morta a Voghera (Pavia), dopo essere caduta dal balcone di casa. La giovane, di nazionalità romena, era sola nell'appartamento nel momento in cui si è verificato il dramma. L'intervento dei soccorsi purtroppo è stato inutile: la ragazzina ha sbattuto violentemente la testa ed è deceduta sul colpo. Sul posto si sono subito recati i carabinieri per gli accertamenti.

La giovane è caduta da un'altezza di circa 10 metri, precipitando da un balcone al secondo piano di un condominio in via Bellini. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi: ma la minorenne è giunta priva di vita al pronto soccorso, a causa delle gravissime ferite riportate. Nell'impatto ha picchiato violentemente la testa: un colpo che purtroppo è risultato fatale.



Gli accertamenti dei militari proseguono. Al momento si seguono due possibili piste: l'incidente domestico o il suicidio. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia.