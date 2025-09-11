Logo Tgcom24
ammonta a 3,7 milioni di euro

Tragedia del Natisone, le famiglie delle vittime chiedono un maxi-risarcimento

11 Set 2025 - 15:35
Ammonta a un totale di 3,7 milioni di euro la richiesta di risarcimento per danni patrimoniali e non, biologici e morali da parte delle famiglie Doros, Cormos e Molnar, relativa alla tragedia del Natisone dove persero la vita tre ragazzi che furono colti di sorpresa da una improvvisa piena del torrente in Friuli, il 31 maggio 2024. L'avvocato ha depositato gli atti di costituzione di parte civile nel procedimento penale nei confronti dei tre vigili del fuoco e dell'infermiere della Sores, imputati per la morte dei tre giovani. Sotto accusa la macchina dei soccorsi.

friuli venezia giulia
udine

