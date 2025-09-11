Tragedia del Natisone, le famiglie delle vittime chiedono un maxi-risarcimento

Ammonta a un totale di 3,7 milioni di euro la richiesta di risarcimento per danni patrimoniali e non, biologici e morali da parte delle famiglie Doros, Cormos e Molnar, relativa alla tragedia del Natisone dove persero la vita tre ragazzi che furono colti di sorpresa da una improvvisa piena del torrente in Friuli, il 31 maggio 2024. L'avvocato ha depositato gli atti di costituzione di parte civile nel procedimento penale nei confronti dei tre vigili del fuoco e dell'infermiere della Sores, imputati per la morte dei tre giovani. Sotto accusa la macchina dei soccorsi.