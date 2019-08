Tragedia in Valchiavenna: due turisti muoiono facendo canyoning

Due turisti austriaci che praticavano il canyoning, afrontando con attrezzature alpinistiche corsi d'acqua in strette gole, sono morti in un torrente in Val Bodengo, in provincia di Sondrio. L'incidente si è verificato nel territorio di Gordona, nel corso d'acqua che solca la vallata alpina all'imbocco della Valchiavenna. A dare l'allarme sarebbero stati gli altri componenti della comitiva, composta da diverse persone.