"Al giorno d'oggi gli artisti sono abituati a fare due o tre ospitate in discoteca ogni sera. E' una prassi consolidata. Non voglio dire che sia sbagliato o andare contro chi lo fa, dico che questo mondo va regolamentato. Gli orari e le regole vanno rispettati". Queste le parole di Caludio Trotta, fondatore di Barley Arts, una delle più importanti società di organizzazione di concerti, intervenuto nella trasmissione di Tgcom24 "Dentro i Fatti". "Il gesto di spruzzare dello spray urticante, poi, è figlio di un epoca dove la stupidità e la superficialità dominano incontrastate. Atti come questo possono provocare tragedie, e lo abbiamo visto. Allora occorre anche fare una campagna di sensibilizzazione ed educare i ragazzi, insegnare loro come si partecipa a questo tipo di eventi. Ma il problema culturale è serio. Riguarda tutti quanti perchè alcune situazioni nelle discoteche vanno disciplinate. Da questa tragedia deve venire fuori una sensibilità nuova da parte di organizzatori, discoteche, forze pubbliche e anche dei partecipanti che devono essere educati. La colpa non è di una singola persona, c'è una sensibilità che va costruita."