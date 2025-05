Traforo Monte Bianco chiude 15 settimane a partire dal 1° settembre 2025

Dal primo settembre al 12 dicembre 2025 il traforo del Monte Bianco chiuderà completamente al traffico per consentire la realizzazione del secondo cantiere-test di risanamento della volta su due tratti, per un totale di 254 metri. "Il periodo è stato individuato - si legge in una nota del gestore, il Geie-Tmb - insieme alle prefetture della Valle d'Aosta e dell'Alta Savoia, ritenendo l'autunno come il periodo meno impattante sul turismo, in particolare per i veicoli leggeri, i primi utilizzatori del traforo (75% del traffico nel 2024) e sull'economia tra le due regioni".