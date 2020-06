Volterra (PI), l’ospedale senza terapia intensiva: "Costretti ad andare altrove"

"Striscia la Notizia" torna a occuparsi dell’Ospedale Santa Maria Maddalena di Volterra, in provincia di Pisa, nosocomio toscano che copre un’area di circa 700 chilometri quadrati e una popolazione di 20mila abitanti ma che risulta sprovvisto di terapia intensiva. Nei mesi scorsi il tg satirico ha raccolto le preoccupazioni dei cittadini e dei sindaci di quattro comuni dell'Alta Val Cecina che hanno chiesto a gran voce di riattivare la rianimazione nell’ospedale soprattutto durante l’emergenza Coronavirus. A distanza di due mesi da quelle segnalazioni, e nonostante le promesse della Regione Toscana di realizzare un reparto di "cure intermedie" entro fine aprile, la situazione è immutata.

"Il reparto non è stato realizzato e in emergenza siamo costretti ad andare in altri ospedali anche a un’ora e mezza di distanza", spiega Alberto Ferrini, sindaco di Castelnuovo di Cecina. L’inviata Chiara Squaglia si è quindi rivolta nuovamente alla Regione. "Prevediamo di potenziare la linea chirurgica e il pronto soccorso e di creare delle postazioni di subintensiva entro la seconda metà di novembre", spiega il dottor Francesco Bellomo, direttore staff sanitario Usl Toscana Nord Ovest che però ha per il momento escluso la possibilità di realizzare un reparto di terapia intensiva.