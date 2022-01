Viareggio, spari da una finestra: ferito un vigile del fuoco, evacuata una scuola

ansa

Un uomo di 45 anni si è barricato all'interno della sua abitazione e ha esploso diversi colpi di pistola dalla finestra a Torre del Lago, frazione del Comune di Viareggio (Lucca). Un vigile del fuoco è rimasto ferito in modo non grave ed è stato trasportato in ospedale. Le forze dell'ordine hanno evacuato una scuola poco distante dal luogo dell'accaduto. Nell'abitazione si troverebbe anche il padre, anziano, dell'aggressore.