Viareggio, blitz dei Nocs: bloccato l'uomo barricato in casa

Ansa

E' stato bloccato dagli uomini del Nocs, Gianluigi Ragoni, il 44enne che si era barricato in casa a Torre del Lago, frazione del Comune di Viareggio (Lucca). Gli agenti del reparto speciale della polizia, giunti in elicottero da Roma, sono entrati in azione in serata. Illeso anche il padre novantenne dell'uomo, che era con lui nell'abitazione.