Vaccini, padre "No vax" e madre sì: il giudice dà ragione a lei

La madre era a favore delle vaccinazioni, il padre invece un "No vax": a decidere se i figli dovessero essere vaccinati, alla fine, è stato un giudice, chiamato il causa proprio dalla donna. E il tribunale di Pistoia, al quale la donna si è rivolta dopo mesi di litigi con il coniuge, le ha dato ragione: non vaccinare è anticostituzionale perché va contro ciò che la Carta "prevede, vale a dire la salute per tutti i cittadini".