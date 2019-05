Il maltempo è lo spauracchio più grande per i vacanzieri. Sull'Isola d'Elba, però, se a maggio piove per oltre due ore, non si paga il pernottamento. E' l'iniziativa #ElbaNoRain lanciata dall'ente del turismo. Le strutture ricettive che hanno aderito, quindi, rimborseranno il costo del soggiorno in caso di maltempo persistente. Si tratta di un progetto pilota per il mese di maggio, ma che potrebbe essere ripetuto anche nel periodo di autunnale.

L'iniziativa prende spunto da un sondaggio condotto da Visit Elba, che ha rivelato come il 72% degli italiani ritenga le previsioni del tempo molto affidabili. Tuttavia, specie in primavera, la particolare conformazione dell'Isola d'Elba rende difficile una previsione a più di sette giorni di anticipo.



"Nel triennio 2016-18, nel periodo tra aprile e maggio, si sono susseguite le previsioni a più di sette giorni di anticipo che segnalavano pioggia, ma in realtà nel 36% dei casi il meteo è stato smentito da weekend caratterizzati da un clima generalmente sereno che ha permesso agli ospiti di godersi a pieno la vacanza", afferma Claudio Della Lucia, coordinatore gestione associata Turismo dell'Isola d'Elba.



"Ci sono molte realtà in Italia, e l'Isola d'Elba ne è certamente un esempio, che sono in grado di offrire molto altro oltre a splendide spiagge e mare incredibile. Esperienze che non hanno bisogno necessariamente del sole per essere godute a pieno: dall'arte e cultura all'enogastronomia, dallo sport al benessere. Dobbiamo semplicemente saperle comunicare meglio affinché tutti le possano sperimentare", conclude.