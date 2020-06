Grosseto, ex agente della polizia municipale spara alla moglie e si suicida

I carabinieri hanno rinvenuto in casa un uomo senza vita e una donna ferita gravemente che è stata trasferita con l'elicottero all'ospedale di Siena. Al momento l'ipotesi è di tentato omicidio-suicidio. I fatti si sarebbero svolti durante la notte in una villetta alla periferia di Grosseto. La vittima, che era un ex agente della polizia municipale, avrebbe sparato alla moglie per poi rivolgere l'arma contro di sé. La coppia ha due figli.